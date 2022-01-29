"الداخلية": هروب موقوف.. ونتخذ إجراءات لإعادته

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن موقوفا هرب من مركز التوقيف بمدينة غزة صباح اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، أن الموقوف هو عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاما)، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءاتها لإعادة توقيفه.

وصباح اليوم السبت أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة تعميما هاما وعاجلا على الصيادين بضرورة عدم التعاطي مع الهارب من مركز التوقيف أبو عودة، لشبهة أمنية خطيرة.

ودعت من يتعرف عليه الإبلاغ فورًا، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص مكافئة مالية لمن يُبلغ عن "المجرم".

المصدر / فلسطين أون لاين