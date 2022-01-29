"الاقتصاد": إدخال 660 طُنًا من الغاز ولا يوجد أزمة حقيقية

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى أنه لا يوجد أزمة غاز حقيقية في قطاع غزة، بعد إدخال 33 شاحنة غاز من مصر الخميس الماضي مُحمّلة بكمية غاز تبلغ 660 طُنًا جرى توزيعها على جميع المحافظات.

وقال موسى في تصريحٍ خاص لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، إنّ الكمية المُدخلة من مصر حلّت مشكلة العجز البسيطة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وتقوم طواقم مشتركة من دائرة حماية المستهلك بالوزارة وهيئة البترول ومباحث التموين بمتابعة الأسعار والأوزان لضمان عدم الاحتكار أو رفع الأسعار.

وأشار إلى أنّ طواقمًا من الدوائر الثلاثة قامت حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس بمتابعة توزيع كميات الغاز والتأكّد من استلام جميع المحطات وتعبئة الموزعين ووصولها للمواطنين بأسرع وقتٍ حتى تعود الأمور لوضعها الطبيعي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أبو موسى أنّ ما حدث هو عجزٌ بسيطٌ وليس كما هوّل البعض، مُشيرًا إلى أنّ الكميات الواردة في الوضع الطبيعي تبلغ 220 طُنًّا يوميًا وأنّ انحسار المنخفض وعودة دخول الغاز بالوضع الطبيعي يحلّ المشكلة.

ونبّه إلى أنّ أزمة الغاز مرتبطة بالأساس بالمنخفض الجويّ وبتجمُّد الغاز في الخطوط الناقلة الذي أثر على تعبئتها بالصهاريج.