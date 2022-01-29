شركة متخصصة بحاجة إلى مصمم داخلي

إعلان توظيف صادر عن شركة ميديا لايف وبالتعاون مع شركة متخصصة في مجال الإعمار وتنفيذ المشاريع تعلن فيه عن حاجتها إلى مصمم داخلي للعمل بدوام كلي .
شروط التسجيل
- حاصل علي شهادة بكالوريوس كحد أدني في الهندسة المعمارية.
- لديه خبرة ممتازة في المخططات التنفيذية.
- لديه خبرة ممتازة في التصميم الداخلي.
- مهارة عالية في استخدام برامج التصميم.
- مهارة في الاظهار المعماري باستخدام محرك vray Rendrring _ corona Render
- قدرة عالية علي التواصل والعمل الجماعي.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيفة من خلال الضغط ( هنا )
- اخر موعد للتسجيل : 01/02/2022