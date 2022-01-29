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شركة متخصصة بحاجة إلى مصمم داخلي

29 يناير 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  شركة ميديا لايف وبالتعاون مع  شركة متخصصة في مجال الإعمار وتنفيذ المشاريع تعلن فيه عن حاجتها إلى مصمم داخلي للعمل بدوام كلي .

شروط  التسجيل 

- حاصل علي شهادة بكالوريوس كحد أدني في الهندسة المعمارية.

- لديه خبرة ممتازة في المخططات التنفيذية.

- لديه خبرة ممتازة في التصميم الداخلي.

- مهارة عالية في استخدام برامج التصميم.

- مهارة في الاظهار المعماري باستخدام محرك vray Rendrring _ corona Render

- قدرة عالية علي التواصل والعمل الجماعي.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيفة من خلال الضغط ( هنا )

- اخر موعد للتسجيل : 01/02/2022

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