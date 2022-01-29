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مطلوب موظفة مبيعات في مول

29 يناير 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة ميديا لايف برو وبالتعاون مع  بيتي مول وهي "أكبر مجموعة فرش منزلي " تعلن فيه عن حاجته الى موظفة مبيعات للعمل لدى بيتي مول في قسم المكياج والعطور.

شروط التسجيل:

-خبرة ممتازة لا تقل عن سنة في مجال البيع.

-معرفة ممتازة في المكياج والكوزمتيك”أصنافهم وتفاصيل.

-اللباقة في الحديث، وأن تكون حسنة المظهر.

-مهارة واتقان اللغة الانجليزية “لأجل التعامل مع المنتجات ووصفها وكاتلوج التعامل معها”

-تمتلك القدرة العالية والمهارة في التعامل مع الزبائن.

-أن تكون من سكان منطقة غزة (يفضل منطقة الرمال).

-تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل: 

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- التسجيل متاج للاناث فقط.

- طبيعة العمل : دوام كلي.

- مدة العقد : دائم.

- اخر موعد للتسجيل : 05/02/2022

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