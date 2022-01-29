مطلوب موظفة مبيعات في مول

إعلان توظيف صادر عن شركة ميديا لايف برو وبالتعاون مع بيتي مول وهي "أكبر مجموعة فرش منزلي " تعلن فيه عن حاجته الى موظفة مبيعات للعمل لدى بيتي مول في قسم المكياج والعطور.

شروط التسجيل:

-خبرة ممتازة لا تقل عن سنة في مجال البيع.

-معرفة ممتازة في المكياج والكوزمتيك”أصنافهم وتفاصيل.

-اللباقة في الحديث، وأن تكون حسنة المظهر.

-مهارة واتقان اللغة الانجليزية “لأجل التعامل مع المنتجات ووصفها وكاتلوج التعامل معها”

-تمتلك القدرة العالية والمهارة في التعامل مع الزبائن.

-أن تكون من سكان منطقة غزة (يفضل منطقة الرمال).

-تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل:

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- التسجيل متاج للاناث فقط.

- طبيعة العمل : دوام كلي.

- مدة العقد : دائم.

- اخر موعد للتسجيل : 05/02/2022