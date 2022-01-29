مطلوب موظفة مبيعات في مول

إعلان توظيف صادر عن شركة ميديا لايف برو وبالتعاون مع بيتي مول وهي "أكبر مجموعة فرش منزلي " تعلن فيه عن حاجته الى موظفة مبيعات للعمل لدى بيتي مول في قسم المكياج والعطور.
شروط التسجيل:
-خبرة ممتازة لا تقل عن سنة في مجال البيع.
-معرفة ممتازة في المكياج والكوزمتيك”أصنافهم وتفاصيل.
-اللباقة في الحديث، وأن تكون حسنة المظهر.
-مهارة واتقان اللغة الانجليزية “لأجل التعامل مع المنتجات ووصفها وكاتلوج التعامل معها”
-تمتلك القدرة العالية والمهارة في التعامل مع الزبائن.
-أن تكون من سكان منطقة غزة (يفضل منطقة الرمال).
-تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل:
- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )
- التسجيل متاج للاناث فقط.
- طبيعة العمل : دوام كلي.
- مدة العقد : دائم.
- اخر موعد للتسجيل : 05/02/2022