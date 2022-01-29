وظيفة شاغرة في مكتب هندسي

إعلان توظيف صادر عن مكتب كابيتال ديزاين للهندسة والديكور يعلن في عن حاجته الى مهندس / ة ديكور للعمل داخل المكتب بنظام الدوام الكامل .

شروط الوظيفة :

- ان يكون حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم (هندسة ديكور )

- ايجاد استخدام البرامج التالية باحتراف 3ds max+ sketchup +Auto Cad + Photoshop

- القدرة على تحمل ضغط العمل

-مهارة عالية في الاتصال والتواصل والقدرة على التعامل مع الزبائن وتلبية رغباتهم في مجال التصميم

- ان يكون من سكان الوسطى

طريقة التسجيل

- للمهتمين ومن يجدون لديهم القدرة والكفاءة ارسال السيرة الذاتيه مع بعض الاعمال التي تم تصميمها على الايميل التالي : [email protected]

- اخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 31-1-2022

- سيتم التواصل مع الاشخاص المقبولين للمقابلة

- العنوان | مكتب كابيتال ديزاين للهندسة والديكور - النصيرات - عمارة حاتم ابو بطيحان - الطابق الثالث

- للاستفسار: جوال : 0594100910 / واتساب : 00970599054112

- مكان العمل : داخل مقر المكتب