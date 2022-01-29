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وظيفة شاغرة في مكتب هندسي

29 يناير 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مكتب كابيتال ديزاين للهندسة والديكور يعلن في عن حاجته الى  مهندس / ة ديكور للعمل داخل المكتب بنظام الدوام الكامل .

شروط الوظيفة : 

- ان يكون حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم (هندسة ديكور ) 

-  ايجاد استخدام البرامج التالية باحتراف  3ds max+ sketchup +Auto Cad + Photoshop 

- القدرة على تحمل ضغط العمل 

-مهارة عالية في الاتصال والتواصل والقدرة على التعامل مع الزبائن وتلبية رغباتهم في مجال التصميم

- ان يكون من سكان الوسطى 

طريقة التسجيل 

- للمهتمين ومن يجدون لديهم القدرة والكفاءة ارسال السيرة الذاتيه مع بعض الاعمال التي تم تصميمها  على الايميل التالي : [email protected]

- اخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 31-1-2022

- سيتم التواصل مع الاشخاص المقبولين للمقابلة

- العنوان | مكتب كابيتال ديزاين للهندسة والديكور - النصيرات - عمارة حاتم ابو بطيحان - الطابق الثالث

- للاستفسار:   جوال : 0594100910      /        واتساب : 00970599054112

- مكان العمل : داخل مقر المكتب 

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