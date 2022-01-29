فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في مكتب هندسي

صحف عالمية: أوروبا تقترب من حرب شاملة مع روسيا

"عزت الأقطش".. أسير لدى الاحتلال تحاكمه السلطة

"خطوة" من واتساب طال انتظارها من جمهوره

صالح: عجز قيادة (م.ت.ف) والسلطة عن مواجهة الاحتلال يهدد القضية الفلسطينية

بـ"إشارة نصر" اعتلى "كرامة" حجارة منزله وأعلن التحدي: "راح أرجع أبنيه"

"هيئة الأسرى": الأسير "أبو حميد" ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

مطلوب أكاديميين للعمل في جامعة فلسطينية

"علماء فلسطين" تنعى عضوها صلاح الخالدي

مطلوب موظفين للعمل في مطعم وكافيه بغزة

"هيئة الأسرى": الأسير "أبو حميد" ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

29 يناير 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
...

قالت هيئة شؤون الأسرى إنه ما يزال الأسير ناصر أبو حميد فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيا متحرّكا في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة، لتلبية احتياجاته اليومية.

وطالبت الهيئة بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل الإفراج عنه، وإطلاق سراحه.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت، مساء الثلاثاء الماضي، الأسير أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

‎وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت: حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#أسرى #هيئة الأسرى #ناصر أبو حميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة