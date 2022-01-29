مطلوب أكاديميين للعمل في جامعة فلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جامعة فلسطين تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة كادر أكاديمي بنظام جزئي في كلية الدبلوم المتوسط تكنولوجيا الوسائط المتعددة من حملة درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصص المطلوب .

شروط التقدم للوظيفة:

1. أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهلات المطلوبة في التخصص المطلوب ومعتمدة ومعادلة من وزارة التربية والتعليم العالي.

2. أن يكون المتقدم لديه خبرة اكاديمية في مجال التدريس الجامعي لا تقل عن 2 سنتين.

3. أن يكون المتقدم لديه مهارات في برنامج الافتر افيكت وبرنامج الكورل درو وغيرها من البرامج ذات العلاقة.

4. أن يمتلك مهارات التواصل والعمل ضمن فريق العمل.

5. اجادة اللغة الانجليزية( قراءة –محادثة – كتابة).

الأوراق المطلوبة:

1. سيرة ذاتية.

2. نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد.

3. نسخة عن الشهادات ومعادلاتها

4. شهادة الخبرة الاكاديمية.

تقديم الطلبات:

• تعبئة الطلب الخاص بالوظيفة إلكترونيا من موقع الجامعة (طلب توظيف) من خلال الرابط التالي .

• http://jobs.up.edu.ps/

• آخر موعد لتقديم الطلبات 01.02.2022

• سيتم الإعلان لاحقا عن الطلبات المستوفاة للشروط وكذلك عن موعد إجراء المقابلات.