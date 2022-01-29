"علماء فلسطين" تنعى عضوها صلاح الخالدي

نعت هيئة علماء فلسطين، عضوها الشيخ صلاح الخالدي، الذي وافته المنية أمس في عمان، إثر إصابته في فيروس كورونا قبل أسبوعين.

وقالت الهيئة في نعيها إنّنا "ننعى إلى أمتنا الإسلامية جمعاء، وشعبنا الفلسطيني، وأهل العلم في كل ‏مكان، ببالغ الصبر والاحتساب، شيخنا العلامة المجاهد المفسر المربي الدّاعية ‏صلاح عبد الفتّاح الخالدي".

ووصفته بـ"أبرز رموز العلماء العاملين، وأهل التفسير، والدعوة والتربية، وعضو هيئة علماء فلسطين، والأستاذ ‏بالعديد من الجامعات، وصاحب المؤلّفات والمصنّفات الجليلة النافعة".

ولد الخالدي في مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) عام 1947، وبدأ طلب العلم بحصوله على بعثة للأزهر سنة 1965، وتخرج من كلية الشريعة عام 1970، ودرس الماجستير سنة 1977 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وكانت رسالته بعنوان: "سيد قطب والتصوير الفني في القرآن".

وحصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن سنة 1984 من الجامعة نفسها، ومن أبرز المشايخ الذين تتلمذ على يديهم الشيخ محمد الغزالي، والشيخ عبد الحليم محمود، وله العديد من المؤلفات، وقد تأثر كثيرا بكتابات الأديب المصري سيد قطب.

وهيئة علماء فلسطين، "جمع لعلماء الشريعة من أبناء فلسطين في الخارج، ذكوراً وإناثاً، تسعى لخدمة القضية الفلسطينية، والتأصيل الشرعي للمسائل المتعلقة بها بطريق علمي منهجي" بحسب موقعها الرسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين