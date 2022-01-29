تقام اليوم.. الصداقة x اتحاد بيت حانون.. طريق العودة للانتصارات

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يبحث كل من الصداقة وضيفه اتحاد بيت حانون عن طريق العودة إلى الانتصارات، في المباراة التي تجمعهما ظهر اليوم على ملعب فلسطين، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، موسم 2021-2022.

الصداقة الذي نجح في تحقيق الصحوة بفوزين متتاليين في الجولتين السادسة والسابعة على شباب جباليا والأهلي، تعثر في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي أمام غزة الرياضي، ويطمح إلى استعادة صحوته والحفاظ عليها من أجل مواصلة التقدم في ترتيب المسابقة.

ونجح الصداقة في حصد (8) نقاط في مشواره منذ بداية البطولة، التي بدأها متعثراً بتعادلين وثلاثة هزائم في مباريات الخمس الأولى، قبل أن تتغير المعطيات ويصبح الفريق في موقف جيد مقارنة بما بدأ عليه.

ويطمح البطل السابق للدوري، في هذا اللقاء لتحقيق أول فوز له على الحوانين، الذي نجح في التفوق على المدفعجية في مرتين من أصل (4) مرات التقى بها الفريقين، وهذا ما يجعل الحافز أكبر لدى أبناء المدرب عبد الكريم الشيخ خليل.

سيحاول الشيخ خليل الاستفادة من صحوة لاعبيه ونجاحهم في اجتياز المرحلة الصعبة التي بدأ عليها المسابقة، حيث يتطلع إلى أن يكون لاعبيه في حالتهم الجيدة وخاصة الخط الأمامي من أجل حسم المباراة لصالحهم والاقتراب أكثر من مربع المنافسة على اللقب.

بدوره يدخل بيت حانون اللقاء وفي جعبته (13) نقطة حصل عليها من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وخسر في مرة واحدة فقط، ويأمل في تفادي الخسارة الثانية والعودة بالفوز من أمام الصداقة.

في المقابل، يدخل الحوانين اللقاء بمعنويات عالية في ظل التفوق الواضح على أصحاب الأرض في المواجهات الأربعة التي سبق أن لعبها الفريقين، حيث فاز بيت حانون في مناسبتين كان آخرها في مرحلة الإياب من الموسم الماضي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

ويدرك محمد العيماوي مدرب الحوانين جيداً صعوبة المهمة؛ إلا أنه يحتاج للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب، والقفز للمركز الثالث على أمل أن يستفيد من تعثر بقية الفرق ويحافظ على تواجده في مربع المنافسين مع ختام مباريات الجولة التاسعة.

وسيعمل بيت حانون على العودة بالنقاط الثلاث التي ستريح الفريق بنسبة كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام اتحاد الشجاعية في الجولة القادمة، والتي ستكون صعبة للغاية على الفريق، وهذا ما يدفعه للتمسك بخيار الفوز أمام الصداقة.