الطقس: أجواء غائمة وباردة أقل من معدلها السنوي ب5 درجات

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة، وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد، الأحد، صافيا إلى غائم جزئي وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين