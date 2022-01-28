شواغر وظيفية في وزارة شؤون المرأة

تعلن وزارة شؤون المرأة ضمن "مشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة"
بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا
عن حاجتها إلى :-
1. باحث عدد (2)
https://forms.gle/wRYFZt1Dirtxcfbb8
2. إعلامي عدد (1)
https://forms.gle/Fqi5gRf2UyL1traQ7
3. فرق بحثية لإعداد دراسات خاصة بقضايا المرأة.
https://forms.gle/j15AwAQiQh1mzq8a6
4. فريق بحثي لإعداد دليل إحصائي خاص بالمرأة.
https://forms.gle/F77H4D24fY1R4pF46
للراغبين في المشاركة يرجى تعبئة الطلب في الأعلى مع إرفاق المستندات المطلوبة عبر الرابط المرفق لكل إعلان
ملاحظة / آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس 3 فبراير /2022م.