شواغر وظيفية في وزارة شؤون المرأة

تعلن وزارة شؤون المرأة ضمن "مشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة"

بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

عن حاجتها إلى :-

1. باحث عدد (2)

https://forms.gle/wRYFZt1Dirtxcfbb8

2. إعلامي عدد (1)

https://forms.gle/Fqi5gRf2UyL1traQ7

3. فرق بحثية لإعداد دراسات خاصة بقضايا المرأة.

https://forms.gle/j15AwAQiQh1mzq8a6

4. فريق بحثي لإعداد دليل إحصائي خاص بالمرأة.

https://forms.gle/F77H4D24fY1R4pF46

للراغبين في المشاركة يرجى تعبئة الطلب في الأعلى مع إرفاق المستندات المطلوبة عبر الرابط المرفق لكل إعلان

ملاحظة / آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس 3 فبراير /2022م.