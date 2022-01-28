الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس والضفة المحتلتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدن القدس وجنين ورام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاشم سليم، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد رياض مصطفى الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

يُذكر أن آثار "الشلبي" اختفت منذ أمس الخميس أثناء توجهه إلى محله التجاري في بلدة برطعة، وتم إبلاغ عائلته اليوم بأنه معتقل.

كذلك اعتقل الاحتلال الشاب طارق هلال ذياب معالي (29 عاما) من عجة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين