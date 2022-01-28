الحكم المحلي: مسارات الأودية في قطاع غزة ومنسوب المياه فيها آمن

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس سمير مطير اليوم الجمعة، أن مسارات الأودية في قطاع غزة ومنسوب المياه فيها آمن، موضحا أن وزارة الحكم المحلي تابعت مع البلديات منسوب المياه في البرك ودرجة الخطورة فيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها وكيل الوزارة وعدد من ممثلي لجنة الطوارئ الحكوميه والمختصين لوادي غزة وبركتي دير البلح والقرارة.

وأشار إلى أنه ومع بداية الأسبوع الحالي، بدأت لجنة الطوارئ الحكومية الاستعدادات للمنخفض الجوي الحالي، من خلال عقد اجتماع رئيسي لممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي البلديات، لوضع الجميع في صورة وحيثيات المنخفض المتوقع والمهام المطلوبة من كل جهة.

وأوضح أنه مع بداية المنخفض كانت كافة اللجان في حالة استنفار وواصلت عملها على مدار الساعة للتعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في المناطق والنقاط الساخنة، مع إصدار التوجيهات والتعليمات للمواطنين حسب الحالة.

ولفت إلى أن مهام البلديات توزعت ما بين معالجة إشارات طفح، وانجرافات، وتفقد لمصارف مياه الأمطار وتنظيف شوارع ومتابعة تطورات مناسيب الأوديه والبرك.

وأكد مطير أنه قامت بعض البلديات بحفر برك مساندة لتجميع وتصريف مياه الأمطار فيها، لضمان عدم تراكمها وتجمعها والتسبب بأي مشاكل.

وطمأن وكيل الوزارة سكان المناطق المحيطة بالبرك وبأن وضع البرك جيد وارتفاع منسوب المياه المتجمعة بداخلها لا يزال في الحدود الدنيا، مبيناً أن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين