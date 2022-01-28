مستوطنون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين بالأغوار الشمالية لتخريب محاصيلهم

خربت أبقار المستوطنين، اليوم الجمعة، المزروعات البعلية للمواطنين شمالي خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين أطلقوا أبقارهم لرعي محاصيل المواطنين البعلية بعد ظهر اليوم.

وأوضح دراغمة أن المستوطنين يتعمدون إطلاق أبقارهم في الأراضي الزراعية للمواطنين بهدف تخريب محاصيلهم البعلية التي يعتمدون عليها، مشيرا إلى أن ذلك تكرر في مناطق عديدة من الأغوار طيلة الأسبوع الماضي، خاصة في مناطق مكحول والحديدية وسمرة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن سياسة الاستيطان الرعوي في مناطق الأغوار، بهدف منع المواطنين من الاستفادة من محاصيلهم لتهجيرهم من أراضيهم وتسهيل الاستيلاء عليها، وتزامنا مع ذلك يلاحقون الرعاة بحماية جنود الاحتلال ويحرمونهم من استغلال المراعي.

المصدر / فلسطين أون لاين