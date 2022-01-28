الألكسو تعتمد قرارات خاصة بفلسطين والقدس المحتلة

اعتمدت "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو"، اليوم الجمعة، قرارات خاصة بفلسطين والقدس المحتلة على وجه الخصوص.

واختتمت المنظمة أعمال الدورة العادية الـ16 بعد المئة للمجلس التنفيذي، والتي صدرت فيها قرارات تتعلق بفلسطين، حيث طُرحت هذه القرارات من قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية خلال المشاركة في أعمال المجلس في مدينة العلا السعودية، التي استمرت ثلاثة أيام.

وأصدر المجلس قراراً بدعوة الإدارة العامة للمنظمة لإطلاق المنصة الإعلامية "القدس عروس عروبتكم"، تنفيذاً لقرارات المجلس التنفيذي.

وحثّ الدول الأعضاء لمؤسساتها وجامعاتها نحو تبني إطلاق المنظمة لكرسي "الألكسو" الخاص بالقدس، للتأكيد على تاريخها وتراثها الحضاري والثقافي العربي.

وعرض أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، دوّاس دوّاس، تقريرين حول فلسطين بما فيها القدس.

وتناول التقرير الأول الأوضاع الثقافية والتربوية والتعليمية، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين، في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي ووباء "كورونا".

وسلط التقرير الضوء على ما يواجهه الطلبة والكادر التعليمي الفلسطيني من صعوبات في العملية التعليمية، إضافة إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. كما عرض دوّاس انتهاكات الاحتلال بحق الثقافة والتراث الفلسطيني والأماكن المقدسة.

أما التقرير الثاني فتناول الانتهاكات التي تواجهها القدس المحتلة من تحريف للمناهج الفلسطينية، والاعتداءات على النساء والأطفال والمؤسسات المقدسية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والمقابر، وكافة القطاعات الرقمية والطبية، وملاحقة العاملين فيها وفرض الضرائب الباهظة عليها.

وشدّد دوّاس على أهمية إبقاء فلسطين، خاصة القدس، كبند دائم على جدول أعمال منظمة "الألكسو"، مطالباً بمزيد من البرامج والمشاريع والخطوات التنفيذية لدعم صمود شعبنا، لا سيما في المدينة المقدسة والقطاعات التربوية والثقافية والعلمية.

المصدر / وكالات