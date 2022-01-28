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آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض

28 يناير 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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عمل الطواقم الحكومية خلال المنخفض

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، إن أرقام طوارئ البلديات تلقت منذ بداية المنخفض الحالي 1674 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي، وتعاملت معع 1380 منها بشكل عاجل.

وأضاف المكتب في تصريح صحفي لآخر أعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض، أن طواقم وزارة وزارة الداخلية والأمن الوطني تعاملت مع  1161 اتصال وبلاغ وإشارة مهمة.

وتابع "استقبلت شركة توزيع الكهرباء 9354 اتصال نتج عنها التعامل مع 1064 مهمة عمل ميداني". 

فيما تفقدت وزارة التنمية الاجتماعية عدد 300 منزل وقدمت مساعدات واحتياجات عاجلة لعدد 104 أسرة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف قدمت مبالغ نقدية لعدد 200 أسرة تضررت جراء المنخفض، فيما تم توفير واستهلاك 45 ألف لتر سولار لآليات البلديات للقيام بمهامها والاستجابة لمناشدات المتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#المنخفض الجوي #الطواقم الحكومية

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