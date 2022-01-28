وفاة صياد إثر انقلاب مركبه في بحر رفح جنوب قطاع غزة

أعلنت لجان الصيادين اليوم الجمعة، وفاة الصياد جميل يوسف حسنين (47 عاماً) إثر انقلاب مركبه في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق من مساء اليوم، بإصابة صيادين اثنين بعد انقلاب مركبهما قبالة بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الصيادين أصيبا، جراء انقلاب مركب صيد كانا على متنه، كما أن أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن الشرطة البحرية بغزة، قررت مساء اليوم، السماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل البحر.

وقالت الشرطة البحرية إن السماح بعودة العمل داخل البحر يأتي نظراً لانخفاض منسوب الأمواج.

المصدر / فلسطين أون لاين