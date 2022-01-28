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إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

28 يناير 2022 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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كفر-قدوم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني على المواطنين، مما أدى لإصابة 4 منهم، بينهم طفل وصحفي.

كما وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق القوات قنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني ما أدى لإصابة طفل (13 عاما) بعيار في قدمه، والصحفي ناصر شتية بعيار في يده، إضافة إلى إصابة شابين آخرين، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#مواجهات #كفر قدوم #قلقيلية

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