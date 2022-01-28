5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة تسجيل 5 حالات وفاة و 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير الوبائي إن 3 حالات وفاة سجلوا بقطاع غزة، وحالة وفاة في طولكرم وحالة وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118،سلفيت 73،قلقيلية 68،جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124،سلفيت 12، قلقيلية 8،جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120، مدينة القدس 0".

ولفتت الوزارة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 118 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين