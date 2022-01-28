عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على أهالي "بيت دجن" و"بيتا"

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن وبيتا في نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني في مواجهات بيت دجن، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في الهلال الأحمر، الذي أصيب بمنطقة الكتف.

وأضاف جبريل: قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف بالرصاص ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي، فيما أصيب 9 مواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وفي في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح.

وقال جبريل: إن الاحتلال عرقل وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين نتيجة تجريفه الأراضي وإغلاقه طرقا زراعية مؤدية للجبل.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ عدة أشهر، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

المصدر / فلسطين اون لاين