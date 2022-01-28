القيادي أبو كويك يستهجن استمرار الاعتقال السياسي رغم موجات البرد القارس

استهجن القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك استمرار أجهزة أمن السلطة احتجاز المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجونها رغم تساقط الثلوج وموجات البرد القارس في ظل انعدام التدفئة وشح الأغطية.

وأشار أبو كويك إلى ورود أنباء وتقارير عن حالات تعذيب ممنهجة تمارس ضد المعتقلين، إضافة إلى حرمانهم من الوجود مع أسرهم وأطفالهم، في هذه الأجواء الشديدة البرودة.

وطالب أبو كويك حكومة اشتية كونها المسؤولة عن هذه الأجهزة بسرعة الإفراج عن هؤلاء المظلومين، وضمان عودتهم إلى بيوتهم سالمين آمنين.

كما وطالب المؤسسات الإنسانية الحقوقية المحلية والدولية "بتكثيف الضغوط المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المكلومين والمحتجزين ظلما وبهتانا في الأقبية والزنازين التي لا تصلح للعيش الآدمي، وتتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".

وتتعرض فلسطين لمنخفض جوي أدى لتساقط الثلوج في عدة مناطق ومن بينها القدس المحتلة، وسط أجواء شديدة البرودة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين والنشطاء بالضفة الغربية على خلفية سياسية.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة أكثر من 2578 انتهاكاً خلال عام 2021 الذي وصفته بالعام الأسود في قمع الحريات.

المصدر / فلسطين اون لاين