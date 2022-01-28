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"حماس" تثمن موقف لاعب كويتي رفض مواجهة لاعب إسرائيلي

28 يناير 2022 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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عبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم عن تقديره لموقف اللاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس أقيمت في دولة الإمارات.

وأكد قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن هذا الموقف العروبي الأصيل من اللاعب محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

وقال إن موقف اللاعب الكويتي يعكس الموقف القومي النبيل للكويت أميراً وحكومة وشعبا، برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ووقوفها الدائم الى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته.

ونوه بأن المواقف الرسمية والشعبية من الكويت الشقيقة الرافضة للتطبيع، تؤكد في كل مرة أصالة الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية الفلسطينية من عمق ضميرها.

المصدر / فلسطين اون لاين
تلجرام
#حماس #اللاعب محمد العوضي

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