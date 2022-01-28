حشود المواطنين تؤدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى

لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم "فجر الصابرين" بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك رغم أجواء البرد والأمطار التي تضرب المنطقة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة.

وشارك في الصلاة العشرات من أهالي الداخل المحتل الذين وصلوا بحافلات من مدينة كفر قاسم جلجولية وكفربرا إلى مدينة القدس ضمن مشروع قوافل الأقصى.

كما عمل متطوعون على توزيع الفطور والمشروبات الساخنة على الملصين بعد خروجهم من المسجد الأقصى.

وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيراً للمصلين من أبناء القدس، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات لأداء للصلاة في المسجد الأقصى تحت شعار "فجر الصابرين" مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

وقالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة سمر حمد، إن حملة "الفجر العظيم" حالة فلسطينية فريدة شكلت منبرًا ومنطلقًا للعمل النضالي ضد ممارسات الاحتلال الإجرامية.

وأضافت: "لقد أبهر أهل القدس العالم بفجر الأقصى ومثلوا رأس حربة للمقاومة الشعبية، حتى أصبحوا المحرك الرئيسي لهبات الشعب الفلسطيني في بيتا وبرقة والنقب ومسافر يطا وباقي المناطق".

وتابعت حمد أن "حملة الفجر العظيم خطوة مباركة لنصرة أصحاب البيوت المهدمة، وللحفاظ على الهوية الفلسطينية للقدس، ولقطع اليد التي تمتد على أهلنا المقدسيين".

وأشارت إلى أن الحملة ميدان لكل مرابط يعشق القدس ويسعى لحريتها، مضيفة أن المشاركة والحشد هما "إظهار للعالم أننا هنا وأن القدس في القلب والوجدان والروح دونها".

وبحسب تقرير أصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، شهدت مدينة القدس المحتلة عام 2021 ذروة الاعتداءات الإسرائيلية، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى (28013) مستوطنا، ووصل عدد المبعدين عن المسجد إلى (348) مبعدًا.

المصدر / فلسطين اون لاين