نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني اليوم الجمعة سقوط صواريخ على قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد.

وأكّد المصدر أن "مطار بغداد الدولي تعرّض صباح اليوم لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تضررت طائرة متروكة من القصف ".

وأضاف أن "القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي"، مؤكداً أن "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي سيرام C-RAM، أوقف عددا من الصواريخ وتمكّن من إسقاطها".

وفي السياق، أكّدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار، وطمأنت المسافرين أن الرحلات المباشرة مستمرة.

وفي 13 كانون الثاني/يناير الحالي، تعرّضت السفارة الأميركية في بغداد لقصف بـ3 صواريخ، وأعلن مصدر أمني عراق سقوط "جريحتَين في الهجوم الصاروخي".

المصدر / وكالات