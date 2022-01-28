غزة.. زيادة في استهلاك الخبز بنسبة تزيد على 40%

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة ناصر العجرمي، إن إقبال المواطنين على شراء الخبز ازداد ازديادًا ملحوظًا منذ ساعات قبل بدء المنخفض الجوي بنسبة تزيد على 40%.

وأضاف العجرمي، في تصريح لوكالة (APA)، أن المخابز تشهد ازدحام المواطنين في أيام المنخفضات الجوية، لزيادة استهلاكهم وحاجتهم للخبز، وتخوفًا من عدم القدرة على الخروج من المنازل لسوء الأوضاع الجوية.

ولفت إلى أن مخابز غزة تستعد قبل أيام لاستقبال زيادة الطلب التي تحدث في أيام المنخفضات، لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكي لا تتعسر حركة نقل الدقيق مع هطول الأمطار.

وأشار العجرمي إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعًا عالميًّا حتى الوقت الحالي، بسبب الأزمة التي حدثت في روسيا وأوكرانيا، لكونهما من أوائل الدول المصدرة للقمح في العالم.

وشهدت أسعار القمح تراجعًا قبل أسبوعين، لتعود للارتفاع مجددًا بمدة قصيرة، وبنسب أعلى من السابق

المصدر / فلسطين اون لاين