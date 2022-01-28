فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سقوط صواريخ على قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد

اعتقال أربعة مواطنين من العيسوية بينهم ثلاثة أشقاء

الكتلة الإسلامية: لا اتفاق مع إدارة "بيرزيت" ومستمرون في الاعتصام

غزة.. زيادة في استهلاك الخبز بنسبة تزيد على 40%

الله غني عن عباداتنا.. فلماذا نؤدّي العبادات؟

حشود المواطنين تؤدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى

ارتفاع بنحو 8 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة

جرار: المرأة الفلسطينية أثبتت دورها المقاوم في مختلف المحافل

في مياه "المربعانية" يُلقي الغزيون عن كاهلهم أعباء الحياة

عباس يستغل الوضع الصحي للتفرد بالقوانين وفق مصالحه الشخصية

غزة.. زيادة في استهلاك الخبز بنسبة تزيد على 40%

28 يناير 2022 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة ناصر العجرمي، إن إقبال المواطنين على شراء الخبز ازداد ازديادًا ملحوظًا منذ ساعات قبل بدء المنخفض الجوي بنسبة تزيد على 40%.

وأضاف العجرمي، في تصريح لوكالة (APA)، أن المخابز تشهد ازدحام المواطنين في أيام المنخفضات الجوية، لزيادة استهلاكهم وحاجتهم للخبز، وتخوفًا من عدم القدرة على الخروج من المنازل لسوء الأوضاع الجوية.

ولفت إلى أن مخابز غزة تستعد قبل أيام لاستقبال زيادة الطلب التي تحدث في أيام المنخفضات، لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكي لا تتعسر حركة نقل الدقيق مع هطول الأمطار.

وأشار العجرمي إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعًا عالميًّا حتى الوقت الحالي، بسبب الأزمة التي حدثت في روسيا وأوكرانيا، لكونهما من أوائل الدول المصدرة للقمح في العالم.

وشهدت أسعار القمح تراجعًا قبل أسبوعين، لتعود للارتفاع مجددًا بمدة قصيرة، وبنسب أعلى من السابق

المصدر / فلسطين اون لاين
تلجرام
#غزة #مخابز غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة