ارتفاع نحو ( 8 سم) في منسوب بحيرة طبرية خلال (24) ساعة

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية نحو 8 سنتيمترات في إثر تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الجمعة.

ووفق تقارير إعلامية إن منسوب المياه في بحيرة طبرية استمر بالارتفاع سنتيمترات عدة، منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وبلغ منسوب المياه صباح اليوم في بحيرة طبرية 210.425- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.625م لامتلائها بشكل كامل.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار، التي يتوقع الراصد الجوي هطولها في الأيام القريبة المقبلة لغاية انتهاء فصل الشتاء الجاري.

يذكر أن بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضًا اسم بحر الجليل، ويتدفق منها نهر الأردن، تقع بين منطقة الجليل شمالي فلسطين وهضبة الجولان العربي السوري المحتل.

ويبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2، أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترًا، تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأردن، والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

المصدر / فلسطين أون لاين