ارتفاع بنحو 8 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بنحو 8 سنتيمترات إثر تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الجمعة.

ووفق تقارير إعلامية فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية استمر بالارتفاع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وبلغ منسوب المياه صباح اليوم في بحيرة طبرية 210.425- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.625 م لامتلائها بشكل كامل،

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها في الأيام القريبة المقبلة ولغاية انتهاء فصل الشتاء الجاري.

يذكر أن بحيرة طبرية عذبة المياه، تُعدّ ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي فلسطين وهضبة الجولان العربي السوري المحتل.

يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي

المصدر / فلسطين أون لاين