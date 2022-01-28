جرار: المرأة الفلسطينية أثبتت دورها المقاوم في مختلف المحافل

قالت الناشطة، المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية، وفاء جرار: "إن المرأة الفلسطينية أثبتت في محافل مختلفة في تاريخ القضية الفلسطيني دورها المقاوم، راهنة نفسها لحماية عائلتها ونفسها من احتلال اقترف أبشع صور الظلم على الشعب الفلسطيني".

وأضافت جرار في تصريح صحفي: "إن المرأة أثبتت قدرتها على التضحية والعطاء، وأكبر شاهد على ذلك الأسيرات الفلسطينيات اللواتي ضحين بأنفسهن وأولادهن دفاعًا عن القضية، ومنهن زوجات الأسرى، وأمهات أسرى، وأسيرات قاصرات، ومريضات بحاجة ماسة للعلاج".

وأشارت إلى أن "تضحية المرأة الفلسطينية ظهرت في أسمى صورها، إذ كانت زوجة الأسير والشهيد، وأم المطاردين، ولم يقف دورها على ذلك فقط، بل قدمت نفسها شهيدة وأسيرة".

ودعت إلى العمل للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت جرار السلطة في رام لله ودول العالم أجمع بمتابعة أوضاع الأسيرات، وتحقيق ظروف صحية ومعيشية جيدة، وتوفير مطالبهن أمام ما تمارسه إدارة السجون عليهن من اعتداء وقمع.

وأشادت بالدور الريادي للمرأة الفلسطينية في نضالها إلى جانب الرجل، في إطار خدمة القضية وعدالتها.

المصدر / فلسطين اون لاين