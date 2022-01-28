فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكتلة الإسلامية: لا اتفاق مع إدارة "بيرزيت" ومستمرون في الاعتصام

اعتقال أربعة مواطنين من العيسوية بينهم ثلاثة أشقاء

غزة.. زيادة في استهلاك الخبز بنسبة تزيد على 40%

الله غني عن عباداتنا.. فلماذا نؤدّي العبادات؟

ارتفاع بنحو 8 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة

جرار: المرأة الفلسطينية أثبتت دورها المقاوم في مختلف المحافل

في مياه "المربعانية" يُلقي الغزيون عن كاهلهم أعباء الحياة

عباس يستغل الوضع الصحي للتفرد بالقوانين وفق مصالحه الشخصية

والدة الأسير "أبو غنام".. عانقته فحرمها الاحتلال زيارته

تعرف إلى حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

جرار: المرأة الفلسطينية أثبتت دورها المقاوم في مختلف المحافل

28 يناير 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
...

قالت الناشطة، المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية، وفاء جرار: "إن المرأة الفلسطينية أثبتت في محافل مختلفة في تاريخ القضية الفلسطيني دورها المقاوم، راهنة نفسها لحماية عائلتها ونفسها من احتلال اقترف أبشع صور الظلم على الشعب الفلسطيني".

وأضافت جرار في تصريح صحفي: "إن المرأة أثبتت قدرتها على التضحية والعطاء، وأكبر شاهد على ذلك الأسيرات الفلسطينيات اللواتي ضحين بأنفسهن وأولادهن دفاعًا عن القضية، ومنهن زوجات الأسرى، وأمهات أسرى، وأسيرات قاصرات، ومريضات بحاجة ماسة للعلاج".

وأشارت إلى أن "تضحية المرأة الفلسطينية ظهرت في أسمى صورها، إذ كانت زوجة الأسير والشهيد، وأم المطاردين، ولم يقف دورها على ذلك فقط، بل قدمت نفسها شهيدة وأسيرة".

ودعت إلى العمل للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت جرار السلطة في رام لله ودول العالم أجمع بمتابعة أوضاع الأسيرات، وتحقيق ظروف صحية ومعيشية جيدة، وتوفير مطالبهن أمام ما تمارسه إدارة السجون عليهن من اعتداء وقمع.

وأشادت بالدور الريادي للمرأة الفلسطينية في نضالها إلى جانب الرجل، في إطار خدمة القضية وعدالتها.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
تلجرام
#المرأة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة