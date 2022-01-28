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أمريكية تكتشف فوزها بـ3 ملايين دولار بالصدفة.. ما القصة؟

28 يناير 2022 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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اكتشفت امرأة أمريكية أنها ربحت جائزة "يانصيب" قيمتها 3 ملايين دولار، وذلك أثناء تحققها من مجلد البريد الإلكتروني العشوائي بحثاً عن رسالة مفقودة.

وقالت لورا سبيرز (55 عاماً) من مقاطعة أوكلاند لمسؤولي "يانصيب ميتشيجان": "رأيت إعلاناً على الفيسبوك يفيد بأن الفوز بالجائزة الكبرى "ميجا ميليونز" كان يرتفع بشكل كبير، لذلك دخلت إلى حسابي واشتريت تذكرة في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2021".

وأضافت: "بعد بضعة أيام، كنت أبحث عن بريد إلكتروني مفقود، لذلك تحققت من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها في حساب البريد الإلكتروني الخاص بي، لفتت انتباهي هذه الرسالة"، وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد.

وأوضحت الفائزة أن جائزتها المالية ستسمح لها بالتخطيط للتقاعد المبكر، مشيرة إلى أنها أضافت "يانصيب ميشيجان" إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.

المصدر / وكالات
تلجرام
#فوز #منوعات

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