المغرب يبدأ بإنشاء مصنع لإنتاج لقاح كورونا

أعلن المغرب، الخميس، إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، بإقليم بنسليمان (شمال)، في حفل حضره الملك محمد السادس.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن المصنع "سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية".

وفقا للبيان فإن المشروع سيجعل المغرب "قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى".

ويحتوي المصنع على ثلاثة خطوط إنتاجية بطاقة مجتمعة 116 مليون جرعة بحلول 2024، على أن تطرح عبوات تجريبية في 30 يوليو/تموز المقبل، تحمل العلامة التجارية "سينسيو فارماتيك".

وأوضح البيان أن احد الخطوط الثلاثة سينتج حقنا معبأة مسبقا، والثاني لإنتاج عبوات سائلة والثالث لعبوات مجففة بالتجميد.

ويبلغ الاستثمار المقدر لإنشاء المصنع حوالي 200 مليون يورو، بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتوقع المغرب أن يغطي المصنع 70 بالمئة من احتياجات المملكة من لقاحات كورونا، أكثر من 60 بالمئة من احتياجات القارة الإفريقية، في غضون 3 سنوات.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، وقع المغرب اتفاقيات لتصنيع وتعبئة لقاحات في المملكة، من بينها "سينوفارم" الصيني.​​​​​​

المصدر / الأناضول