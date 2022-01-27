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الشرطة: العثور على جثة فتى مدفونة بمنطقة جحر الديك

27 يناير 2022 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثة الفتى أسامة السرسك (14عاماً) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة بمنطقة جحر الديك.

وبينت الشرطة أنها تلقت عصر اليوم، بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة، وعلى إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة.

ولفتت إلى أن عمليات البحث استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة، حيث تم العثور على جثة الفتى.

وأوضحت أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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