الأمم المتحدة: مقتل 9 أشخاص ونزوح 11 ألفا إثر نزاع قبلي بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مقتل 9 أشخاص ونزوح أكثر من 11 ألفا آخرين، جراء نزاع قبلي غربي السودان.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بـ"ورود تقارير منذ 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، عن تزايد التوتر والنزاع في مدينة الجبنة ومنطقة كيرينيك بولاية غرب دارفور (غرب)".

وأوضح المكتب في تقرير، أن "اشتباكات وقعت عقب مقتل رجل عربي على يد أحد أفراد قبيلة المساليت (إفريقية)، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص آخرين ونزوح 11 ألفا و100 شخص".

وأضاف أن "السلطات السودانية أرسلت قوة أمنية مشتركة إلى الولاية، لكن الحالة الأمنية في المنطقة لا تزال متوترة ولا يمكن التنبؤ بها".

وقبل أسبوع، قالت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "دارفور 24"، إن مسلحين من قبائل عربية أحرقوا الأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة "اديكونق" (تبعد 15 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور).

ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، لكن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

المصدر / الأناضول