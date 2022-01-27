إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على المواطنين بالقدس

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت آخران، إثر اعتدائها عليهم في عدة مناطق بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال لاحقت مساء اليوم الخميس، المواطنين الذين خرجوا للهو بالثلوج على مدخل بلدة العيسوية شمال شرق القدس، واعتدت عليهم وأطلقت الرصاص المعدني والقنابل الصوتية صوبهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وقالت المصادر إن الاحتلال اعتقل شابين، وأغلق مدخل البلدة، ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه.

وكانت قوات الاحتلال أصابت شابا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط عند مدخل البلدة، أمس، قبل أن تقوم باعتقاله.

وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اعتدائها على مجموعة من المواطنين كانوا يلهون بالثلج في البلدة.

كما هاجمت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت المواطنين في منطقة باب العمود بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، أثناء لهوهم بالثلج.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت تجاههم، في محاولة لتفريقهم من المكان وتنغيص فرحتهم، واعتقلت القوات الشاب إلياس الكالوتي من البلدة القديمة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم 24 شابا من بلدات القدس، معظمهم من بلدة الطور.

المصدر / فلسطين أون لاين