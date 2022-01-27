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الصحة برام الله: وفاتان و4548 إصابة جديدة بكورونا

27 يناير 2022 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و4548 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و797 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في محافظتي طوباس (1)، وطولكرم (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 61، طولكرم 294، الخليل 446، قلقيلية 111، رام الله والبيرة 694، سلفيت 100، نابلس 579، بيت لحم 327، جنين 265، طوباس 66، أريحا والأغوار 207، قطاع غزة 1398، بعد إجراء 13456 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 50، طولكرم 25، الخليل 77، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 200، سلفيت 5، نابلس 125، بيت لحم 147، جنين 30، طوباس 8، أريحا والأغوار 30، قطاع غزة 95.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 120 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #الضفة #رام الله #وزارة الصحة

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