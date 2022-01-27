3 فرق لم تتذوق طعم الفوز في دوريات غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

لم تتذوق "3" فرق طعم الفوز في بطولات الدوري بمختلف درجاتها في غزة بعد مرور "8" جولات على انطلاق دوري الدرجتين الممتازة والأولى، وبناقص جولتين لدوري الدرجة الثانية.

وبات الهلال الفريق الوحيد في الدرجة الممتازة الذ لم يُحقق الفوز حتى الآن، وعلى شاكلته فريق التفاح في الدرجة الأولى، وكذلك فريق المصدر في دوري الدرجة الثانية.

ويتواجد الهلال في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط وحصدها من 4 تعادلات، بينما يتذيل فريق التفاح المسابقة التي يلعب بها بنفس الرصيد وبنفس الطريقة، فيما يمتلك المصدر نقطة واحدة ويحتل المركز السادس عشر والأخير بدوري الدرجة الثانية.

وباتت تلك الأندية مُهددة بالهبوط للدرجة الأدنى، في حال لم تُحقق الفوز وتجمع نقاطاً في الجولات القادمة، ومصيرها بيدها مع تقارب رصيد النقاط من الفرق الأخرى.