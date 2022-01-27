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أخطاء تحكيمية دون عقوبات تُذكر

27 يناير 2022 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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فرضت "أخطاء الحكام" المُتكررة نفسها في الأيام القليلة الماضية، وباتت "سمة" بعض مباريات بطولات كرة القدم المحلية في غزة، حيث أثرت على نتائج بعض المباريات، دون وجود عقوبات رادعة.

أخطاء الحكام باتت حديث الشارع الرياضي في غزة وتتكرر أسبوعياً، لكن ما هو لافت للأمر هو عدم تعامل لجنة الحكام مع الأمر بشكل حازم، حينما يتم مشاهدة أخطاء فادحة للحكام، دون أي إجراء أو عقوبة مُعلنة او غير مُعلنة ضد الحُكام الذين ارتكبوا أخطاء كبيرة.

الأخطاء المرتكبة في الملاعب الأوروبية تبدو أكثر فداحة، لولا تدخل تقنية "الفار" في معظم الأحيان، والتي تُنقذ الفرق من الظلم الواقع عليها، وهو ما تفتقده كرة القدم الفلسطينية.

لا شك أن أخطاء التحكيم واردة ومتكررة وهي من الاخطاء البشرية غير المقصودة، حيث أنها جزء من اللعبة، ولكنها تتسبب في إلحاق الضرر ببعض الفرق، وبالتالي استفادة البعض الآخر من هذه الأخطاء.

وبما أن الخطأ مستمر وكما يقول المثل "الدهر يومان.. يوم لك ويوم عليك"، مع الإقرار في ذات الوقت أنه من الظلم أن يدفع فريق من طموحاته وأحلامه ثمناً باهضاً لخطأ يرتكبه حكم المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#أخطاء تحكيمية #أخطاء الحكام

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