فضيحة جديدة في كأس الأمم الإفريقية

ما زال مسلسل الفضائح التنظيمية والتحكيمية خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الجارية حاليا بالكاميرون، مستمرا بأزمة جديدة خلال مباراة مالي وغينيا الاستوائية، ضمن الدور ثمن النهائي.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية في انتزاع بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدور الربع نهائي، عقب فوزه على مالي بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، في المباراة التي جرت أحداثها أمس الأربعاء على ملعب "ليمبي ستاديوم"

وذكر موقع "كوورة" أن تقنية الحكم المساعد VAR كانت معطلة بملعب "ليمبي"، رغم ظهور الحكم باكاري جاساما في أكثر من لقطة يستعين بمساعديه في غرفة "الفار"، عن طريق جهاز الاتصال.

وأفاد بأن الحكم ادعى في كل مرة العودة إلى تقنية الفار، لكنه لم يكن على تواصل مع أحد في غرفة المساعدين، الأمر الذي حال دون إعلانه عن عدة أخطاء، كان بإمكانها تغيير سيناريو المواجهة.

وشهدت المباراة عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم طرد لاعب غينيا الاستوائية، بيكورو، إثر تدخله بخشونة على اللاعب كامارا.

ولم يحتسب باكاري جاساما ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لمصلحة المنتخب المالي، بعد لمس واضح للكرة باليد داخل منطقة العمليات، من قبل ساؤول كوكو مدافع غينيا الاستوائية.

المصدر / وكالات