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هيئة الأسرى: الأسرى يعانون البرد ويفتقدون للأغطية

27 يناير 2022 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، إن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من البرد الشديد، ويفتقدون للأغطية ووسائل التدفئة.

وأضافت الهيئة، في بيان أن نحو 4600 أسير، يعانون من البرد إثر تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

وتابعت: "جميع الأسرى والمعتقلين يعانون من نقص في الملابس والأغطية، وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذا البرد الشديد".

وقالت إن الظروف الحياتية المفروضة على الأسرى "صعبة ومعقدة، تحديداً في ظل هذه الأجواء الباردة، وتدني درجات الحرارة بشكل كبير، وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة".

وذكرت هيئة الأسرى أن الفترة الماضية "شهدت تعقيدات كبيرة في إدخال الملابس والأغطية للأسرى والمعتقلين".

وقالت إن ذلك يندرج ضمن "سياسة ممنهجة تدار بالشراكة بين كافة أجهزة ومكونات دولة الاحتلال، وهدفها النيل من عزيمة وصمود الأسرى".

وطالبت هيئة شؤون الأسرى الأمم المتحدة ومؤسساتها ولجانها الإنسانية، "بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى".

وتسود الأراضي الفلسطينية أجواء شديدة البرودة، وتساقطت الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، بما فيها مدينة القدس.

ومن بين الأسرى نحو 600 أسير مريض، و34 أسيرة، و160 قاصرا، يتوزعون جميعا على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #سجون الاحتلال #هيئة الأسرى

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