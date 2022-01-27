الذهب ينخفض بضغط ارتفاع الدولار وقرار الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات الخميس الصباحية، بضغط ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع مدعوما بتوقعات إنهاء برنامج مشتريات الأصول في مارس/ آذار المقبل.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية قريبا من الصفر، دون تحديد موعد لرفعها كما كان متوقعا.

لكن لجنة السياسة النقدية في البنك توقعت في بيان بعد اجتماعات استمرت يومين، "أن يكون من المناسب قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية (الفائدة)".

وقرر الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في تقليص مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة برهون عقارية إلى أقل من 30 مليار دولار شهريا، وصولا إلى إنهائها بشكل كامل بحلول مارس المقبل.

وعند الساعة (9:36 ت.غ)، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 4.47 دولارات أو بنسبة 0.25 بالمئة، ليتداول عند 1815.12 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.87 بالمئة أو ما يعادل 16 دولارا، إلى مستوى 1816 دولارا للأوقية.

وفي الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.42 بالمئة عند 96.802.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، لكن المعدن النفيس شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يحقق أي عائد.

المصدر / الأناضول