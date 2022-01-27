فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فضيحة جديدة في كأس الأمم الإفريقية

هيئة الأسرى: الأسرى يعانون البرد ويفتقدون للأغطية

الذهب ينخفض بضغط ارتفاع الدولار وقرار الفيدرالي الأمريكي

مجسم ثلجي لـ صاروخ "M 75" القسامي داخل ساحات الأقصى

"داخلية غزة": تلقينا 542 اتصالاً طارئاً خلال المنخفض الجوي

الجيش الأردني يعلن قتل 27 مهربا شمال البلاد

"هيئة الأسرى" تحذر من نقل الأسير أبو حميد لسجن عيادة الرملة

1398 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

الدفاع المدني: 3 إصابات وعشرات عمليات الإنقاذ بسبب المنخفض

استعدادات لإحياء "فجر الصابرين" في المسجد الأقصى غدا

الجيش الأردني يعلن قتل 27 مهربا شمال البلاد

27 يناير 2022 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
...

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الخميس، أنه أحبط عددا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقتل 27 مهربا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية إلى البلاد، بإسناد من مجموعات مسلحة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الجيش "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية" قام فجر اليوم الخميس "بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات (على الحدود) ضمن منطقة المسؤولية".

وأضاف أن هذه العمليات سمحت "بإحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية".

وذكر الجيش أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك... مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وأشار البيان إلى أنه "تم اجراء تفتيش أولي للمنطقة وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة "ستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني".

وكان الجيش قد أعلن الإثنين الماضي، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سورية إلى الأردن.

وقد أعلن الجيش في 17 كانون الثاني/ يناير مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سورية. وبعد أيام توفي أحد المصابين متأثرا بجروحه.

وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار/ مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سورية التي تمتد لأكثر من 300 كلم، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

وتقول عمان إن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

المصدر / وكالات
تلجرام
#مخدرات #الجيش الأردني #تهريب #مهربون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة