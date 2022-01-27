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1398 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

27 يناير 2022 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3594 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 95 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 197976 إصابة بينها 6759 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189473 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1744.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 49.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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