الدفاع المدني: 3 إصابات وعشرات عمليات الإنقاذ بسبب المنخفض

أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق في قطاع غزة، وتضررت منازل؛ بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، إن كافة طواقم الدفاع المدني والبلديات والمؤسسات أعلنت حالة الاستنفار والتأهب، للتعامل مع أي طارئ بسبب المنخفض، ووزعت أرقاما مجانية للاتصال بها".

وأضاف في تصريح صحفي، أنه خلال الساعات الماضية؛ سُجلت ثلاث إصابات بالاختناق، وتعاملت الأجهزة المعنية مع 79 مهمة إنقاذ خلال المنخفض الجوي، موزعة بين حرائق، واختناق، وتطاير ألواح معدنية، وجولات تفقدية، وشفط مياه متجمعة، وسحب مركبات، ومعاينة منازل متضررة.

وناشد بصل مواطني القطاع بضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وتأثر قطاع غزة أمس وصباح اليوم، بالمنخفضين الجويين القطبيين اللذين تعرضت لهما منطقة بلاد الشام ومصر، ما أدى إلى حدوث سيول شمال ووسط القطاع، بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين