استعدادات لإحياء "فجر الصابرين" في المسجد الأقصى غدا

يستعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لإحياء صلاة فجر الجمعة الرابعة من عام 2022 في المسجد الأقصى المبارك غدا، ضمن فعاليات حملة "الفجر العظيم" المتواصلة منذ نحو عامين.

وحث نشطاء وفعاليات مقدسية الجمهور الفلسطيني على المشاركة الجماعية في أداء صلاة "فجر الصابرين" في المسجد الأقصى غدا.

وشدد هؤلاء على أهمية تقدم الصفوف والتفاعل مع أداء الفريضة جماعة في المسجد المبارك، دعمًا لصمود أهل القدس المحتلة وضد سياسات الهدم والتشريد التي تتبعها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وسط أجواء إيمانية عامرة تسود بينهم، رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية للحد من وصول المصلين إلى الأقصى.

وتعكس هذه المشاركات حرصهم على التواجد الدائم والرباط في المسجد الأقصى في ظل دعوات استيطانية يومية ومستمرة لإدامة التواجد في باحات المسجد وأداء الطقوس التلمودية والاستماع لشروحات حول “الهيكل” المزعوم، بمشاركة قادة المستوطنين، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة

وفي وقت سابق، ثمن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الدعوات الشبابية لإحياء “الفجر العظيم” في باحات المسجد، داعياً الأهل في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة.

وعدّ الشيخ صبري أنَّ “هذه الدعوات المباركة لإحياء الفجر العظيم هي امتداد ونوع من التذكير والتحفيز لفريضة مهمة من فرائض المسلمين في بقعة مباركة ومستهدفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي”.

وبحسب تقرير أصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، شهدت مدينة القدس المحتلة عام 2021 ذروة الاعتداءات الإسرائيلية، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى (28013) مستوطنا، ووصل عدد المبعدين عن المسجد إلى (348) مبعدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين