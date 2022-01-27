مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية أمنية

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بحماية شرطة الاحتلال، والتي منعت في الوقت ذاته، عشرات الشبان الفلسطينيين من دخوله عبر "باب السلسلة".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان مقتضب، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد) ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

وذكرت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منعت دخول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى من جهة "باب السلسلة" (إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وأظهرت تسجيلات، نشرها ناشطون مقدسيون، وقوف عشرات الشبان الفلسطينيين على بوابة "باب السلسلة"، بعد منع شرطة الاحتلال دخولهم.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين