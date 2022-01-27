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قوات الاحتلال تقتحم قرية اللقية في النقب وتهدم منشأة تجارية

27 يناير 2022 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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اقتحمت وحدات الهدم التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية اللقية الواقعة شمالي بئر السبع بالنقب المحتل، صباح اليوم الخميس.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات رافقت وحدات الهدم، أقدمت على هدم محل تجاري على مدخل قرية اللقية مسلوبة الاعتراف، بزعم عدم الترخيص.

وجاء هدم المنشأة بعد هدم قوات الاحتلال يوم الثلاثاء مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ197 على التوالي منذ العام 2000، حيث تركت سكانها في البرد القارس.

وصعدت سلطات الاحتلال من الإخطارات وعمليات هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك تدمير وحرث المحاصيل الزراعية في محاولة لسلب المواطنين في الأراضي المحتلة منذ العام 1948 ملكيّتهم للأرض في منطقة النقب.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ مخططاتها لتشريد 120 ألف نسمة في المنطقة التي يسكنها 320 ألف من الفلسطينيين وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف وسلب 800 ألف دونم ضمن مخططات التهويد والاستيطان.

يذكر أنه اندلعت هبة جماهيرية في النقب، خلال الأسابيع الماضية، بعد قيام جرافات ما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، بتجريف مئات الدونمات من الأراضي في قرى الأطرش وسعوة والرويس بمنطقة النقب، تمهيدا لتحريشها ومصادرتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #النقب #قرية اللقية

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