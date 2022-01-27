الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 14 فلسطينيا بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيا، معظمهم من الأسرى المحررين، في أحياء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن شرطة الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة "الطور" جنوب شرق القدس، طالت 14 مقدسياً معظمهم من الأسرى المحررين.

وأوضح أبو عصب، في تصريحات صحفية، أن الاعتقالات تمت رغم البرد الشديد وتدني درجات الحرارة وتراكم الثلوج.

وكان موقع "مفزاك لايف" العبري، نقل عن متحدث باسم شرطة الاحتلال ادعاءه، بأن "شبانًا فلسطينيين ألقوا الحجارة باتجاه مواقع ومركبات تابعة لشرطة الاحتلال".

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مقدسيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بدعوى إلقائه حجارة على مركبة لشرطة الاحتلال شرقي المدينة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، حالة من التوتر الشديد، في أعقاب تصاعد عمليات هدم المنازل، والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين