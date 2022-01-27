كوفاخي: نفذنا عملية توغل في دولة مجاورة قبل شهر

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس الأربعاء، عن تنفيذ قواته عملية توغل في دولة مجاورة لم يسمها، بحسب قناة عبرية رسمية.

جاء ذلك خلال لقاء كوفاخي مع شبان إسرائيليين في الذكرى الخامسة والعشرين لما تسمى "كارثة المروحيات"، في إشارة لاصطدام مروحيتين إسرائيليين ببعضهما في 4 شباط/فبراير 1997، كانتا تنقلان جنودا إلى مواقع للجيش في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جميع ركابهما وعددهم 73، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوخافي: "قمنا قبل شهر بعملية توغل ليست بعيدة من هنا، ولن أخوض في التفاصيل، وأرسلنا جنودا لتجاوز الحدود، ونفذوا المهمة بشكل ممتاز".

وأردف كوخافي، أن العملية تمت الموافقة عليها على أعلى المستويات، وتم الاستعداد فيها لاحتمالية إصابة جنود إسرائيليين على أيدي مقاتلي العدو"، ولم يذكر اسم الدولة المجاورة.

وربطت قناة "كان" تصريحات كوخافي بما نقلته قناة "الحدث" السعودية في وقت سابق عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه.

وقال المصدر، إن وحدات خاصة من "الجيش الإسرائيلي" نفذت ثلاث عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام.

وأضاف أن "قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية"، لافتا إلى أن "العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري لم تتوقف".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، نفذ جيش الاحتلال بحسب تقارير أجنبية عشرات الهجمات الجوية في سوريا ضد أهداف تابعة للنظام، وأخرى ضد مواقع مرتبطة بمعسكرات لأحزاب موالية لإيران.

المصدر / وكالات