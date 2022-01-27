كسى "الزائر الأبيض" قبة الصخرة المشرفة، وكذلك المسجد الأقصى، ومعظم جبال القدس، والضفة الغربية، والجليل الأعلى من فلسطين المحتلة.

وأغلق في الإطار مساء أمس، وحتى صباح اليوم، العديد من الشوارع الرئيسة والمسالك المؤدية إلى منطقتي القدس والجولان أمام حركة السير؛ فيما طولب السائقون باتباع طرق بديلة في القدس.

وتقرر تعليق التعليم في القدس، الخميس، في المدارس وفي دور الحضانة، باستثناء امتحانات البجروت التي ستعقد في الساعة 11:00، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تراكم الثلوج قد يصل إلى حوالي 15 سنتيمترا في جميع أنحاء المدينة المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان المحتفين بتساقط الثلوج في القدس المحتلة، واعتقلوا ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال في المدينة.

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أن سقوط الثلوج ستتوقّف اليوم، باستثناء الجولان، على أن تستمرّ العاصفة حتى يوم الأحد.

وأظهرت المقاطع المسجلة استفزاز عناصر الاحتلال للشبان في القدس، وملاحقتهم في محيط ساحة باب العامود، في أعقاب إقدام أحد الشبان على رفع العلم الفلسطيني، على أسوار البلدة القديمة في المدينة المحتلة.

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال نحو 21 مقدسيا، 14 من الطور، و4 من منطقة باب العامود، بالإضافة إلى عمليتي اعتقال في جبل المكبر ووادي الجوز.

المصدر / فلسطين أون لاين