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مصرع طفلة وشقيقها وأخرى متأثرة بجراحها بفعل حريق منازلهم في الضفة

26 يناير 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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لقي شاب وشقيقته الطفلة مصرعهما، مساء الأربعاء، في حريق اندلع بمنزلهم في منطقة دومة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب زهير الهوارين  (20 عامًا) وشقيقته الطفلة زينة (14 عاما) توفيا جراء حريق اندلع في منزلهم، وقامت طواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق.

كما وأُعلن في قرية سرطة غرب سلفيت، عن وفاة المواطنة شلبية صلاح (24 عامًا) متأثرة بإصابتها جراء الحريق الذي شب بمنزلها يوم السبت الماضي.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد عملت على إخلاء عائلة صلاح المكونة من 6 أفراد بينهم أطفال بعد أن حاصرتهم النيران التي شبت في مطبخ منزلهم. ووصفت في حينه إصابة المواطنة شلبية صلاح بالخطيرة، إلى أن أعلن عن وفاتها مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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