"معروف": طواقمنا في الميدان للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الطواقم الحكومية المختلفة تتعامل مع الحالة الجوية الراهنة وفق خطط الطوارئ المعدة سلفا.

وأوضح معروف في تصريح صحفي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الطواقم العاملة تتواجد في الميدان مع رفع درجة الجهوزية للتعامل مع أية تداعيات للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة السائدة.

وقال: "إذ نتمنى السلامة لشعبنا، فإننا نأمل الاستماع والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع المنخفض، وعدم التردد في التواصل على أرقام الطوارئ حال الحاجة".

وأكد معروف على متابعة قيادة العمل الحكومي لأداء الطواقم الميدانية وتواصلها اللحظي مع لجنة طوارئ الشتاء، وتوجيهاتها لتوفير الاحتياجات العاجلة لعمل الطواقم الميدانية والبلديات، مشيدا باستجابتهم السريعة وتعاملهم مع مئات الاتصالات التي تم استقبالها عبر مختلف الجهات الحكومية منذ بداية المنخفض.

وثمن كل المبادرات والجهات التي تشارك وتقف جنبًا إلى جنب مع الطواقم الميدانية الحكومية في سبيل تخفيف الآثار السلبية نتيجة الحالة الجوية.

وأهاب بالمواطنين مساعدة فرق الطوارئ وإفساح المجال لهم للقيام بواجبهم وعدم التجمهر في أماكن عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين